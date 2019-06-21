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Beyaz altın tarlaları drone ile havadan görüntülendi

Çorum'da bulunan pirinç tarlaları drone ile havadan görüntülendi. Halk arasında "beyaz altın" olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:07
Beyaz altın tarlaları drone ile havadan görüntülendi

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan pirinç tarlaları havadan görüntülendi.

İskilip, Osmancık, Kargı, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde çeltik ekimi yapılan Çorum, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezleri arasında yer alıyor. Halk arasında "beyaz altın" olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kızılırmak'ın geçtiği en uzun araziye sahip olan İskilip ilçesinde doğa tutkunu Coşkun Akkoca tarafından drone ile görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin ekili olduğu tarlalar havadan adeta bir kilimin desenleri gibi görünüyor. Çukurköy, Kırköy, Ambarcı, Yarımca ila Karlık köylerinde bulunan çeltik arazilerinden yapılan çekimlerde suyla dolu ve çimlenmiş tarlaların görünümü insanlara huzur veriyor.

Çeltik üreticileri tarafından Mayıs ve Haziran aylarında özenle hazırlanarak ekimi yapılan beyaz altının hasadı ise Eylül ayı sonlarına doğru başlıyor.

Pirinç tarlalarından görüntüler;

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:07
  1. Türkiye
  2. Yarımca
  3. Kızılırmak
  4. Çorum
  5. İskilip
  6. Kargı
  7. Oğuzlar
  8. Osmancık
  9. Dodurga

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