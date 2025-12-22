Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Ukrayna’daki mevcut yönetimin üst düzey isimlerinin, olası bir siyasi çöküşün ardından yurt dışına çıkış planları yaptığını öne sürdü.

SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre Kiev yönetiminin en tepe yetkilileri, kaçınılmaz düşüşün ardından yurt dışına kaçmayı planlıyor. Ukrayna elitinin birçok üyesi ailelerini yurt dışına taşıdı ve mali varlıklarını da bu ülkelere transfer etti” ifadeleri kullanıldı.

HERKES OTURMA İZNİ ARIYOR

Açıklamada, Ukraynalı yetkililer ve iş insanlarının, Avrupa ülkelerinde oturma izni alabilmek için bu ülkelerde görev yapan Ukraynalı diplomatlardan yardım talep ettiği iddia edildi. Bu girişimlerin son dönemde belirgin şekilde arttığı öne sürüldü.

SVR, yurt dışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yüzde 90’dan fazlasının, görev süreleri sona erdiğinde ülkelerine dönmemeye kararlı olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, bu diplomatların krizin Volodimir Zelenskiy’nin şartlarıyla sona erdirilmesinin mümkün olmadığını bildikleri iddiasına da yer verildi.