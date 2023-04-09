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Yerel Beton yüklü mikser, bir iş yerinin üzerine devrildi!
Yerel

Beton yüklü mikser, bir iş yerinin üzerine devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 15:49:00 -
Beton yüklü mikser, bir iş yerinin üzerine devrildi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir beton mikseri, yolun çökmesi sonucu devrildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir beton mikseri, yolun çökmesi sonucu devrildi.

Kaza, Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi merkez cami mevkiinde meydana geldi.

İsmi ve plakası öğrenilmeyen beton yüklü mikser, ağırlaşan yolun çökmesi sonucu devrildi.

Yaşanan çökme sonucunda beton yüklü mikser, yan yatarak bir iş yerinin üzerine düştü.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken dükkânda maddi hasar oluştu. (İLKHA)
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