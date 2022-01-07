  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Beton mikseri çarptı! Feci olay
Yerel

Beton mikseri çarptı! Feci olay

Bahçelievler’de yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 15:55:00 -
Beton mikseri çarptı! Feci olay

Bahçelievler’de yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin çarptığı kadın ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Şehit Selim Ayaydın Caddesi'nde seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını görmedi. Beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların yardım için olay yerine geldiği yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay