Beton mikseri çarptı! Feci olay
Bahçelievler’de yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Bahçelievler’de yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin çarptığı kadın ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Şehit Selim Ayaydın Caddesi'nde seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını görmedi. Beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların yardım için olay yerine geldiği yer alıyor.