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Dünya Beter ol ABD! Saldırının bilançosu açıklandı
Dünya

Beter ol ABD! Saldırının bilançosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 22:50:00 - 2024-08-06 23:14:36
Beter ol ABD! Saldırının bilançosu açıklandı

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi.

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

Malatyalı

niye gebermemisler dünyaya rahat vermiyorlar

Beberabd

Yaralanmışları böş ver gebertilmiş yokmu?
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