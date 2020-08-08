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Eğitim

Besyo başvuru kayıt tarihleri 2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BESYO sınav sonuçları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav başvuruları ne zaman başlayacağı besyo tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak edilmekte. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başvurusunda bulunacaklar Besyo başvuru tarihleri 2020 merak etmeye devam ediyor. İşte Besyo başvuru kayıt tarihleri 2020 BESYO sınav sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:51:00 - 2020-08-08 16:52:14
Besyo başvuru kayıt tarihleri 2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BESYO sınav sonuçları

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESYO), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının hedefi; akademik becerisine ve sportif yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Besyo bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı veya özel okul ve kolejlerde, spor salonlarında, fitnes merkezlerinde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak iş imkanına sahip olunmakta. 2020 YKS sınavında TYT’de baraj puanı 150 ve üzeri puanı alan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tercihinde bulunacakların en az 180 puan alma şartı söz konusudur. BESYO için 2021 yılından itibaren 800 bin baraj sıralaması söz konusu olacaktır.

Spor Yöneticiliği bölümünü mezunu olanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüklerinde, spor federasyonları, spor kulüpleri ve MEB’e bağlı okulların yanısıra özel okullarda okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi olarak çalışabilmekte.

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020
İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020

Eğitim

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanı 2020

Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları
Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları

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Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020

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Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020

Eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020

BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri
BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri

Eğitim

BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları BESYO kayıt tarihi
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları BESYO kayıt tarihi

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Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları BESYO kayıt tarihi

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