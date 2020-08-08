Besyo başvuru kayıt tarihleri 2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BESYO sınav sonuçları

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESYO), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının hedefi; akademik becerisine ve sportif yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Besyo bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı veya özel okul ve kolejlerde, spor salonlarında, fitnes merkezlerinde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak iş imkanına sahip olunmakta. 2020 YKS sınavında TYT’de baraj puanı 150 ve üzeri puanı alan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tercihinde bulunacakların en az 180 puan alma şartı söz konusudur. BESYO için 2021 yılından itibaren 800 bin baraj sıralaması söz konusu olacaktır.

Spor Yöneticiliği bölümünü mezunu olanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüklerinde, spor federasyonları, spor kulüpleri ve MEB’e bağlı okulların yanısıra özel okullarda okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi olarak çalışabilmekte.