BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra EA puanı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü taban puanları, kontenjanları ve BESYO başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yani BESYO bölümlerine girmek isteyen adaylar BESYO taban puanları belli oldu mu? Üniversitelerin BESYO taban puanları 2020 kaç? Sorularını sormakta. İşte 2020 BESYO taban puanları ile Üniversite BESYO başvuru tarihleri.