BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra EA puanı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü taban puanları, kontenjanları ve BESYO başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yani BESYO bölümlerine girmek isteyen adaylar BESYO taban puanları belli oldu mu? Üniversitelerin BESYO taban puanları 2020 kaç? Sorularını sormakta. İşte 2020 BESYO taban puanları ile Üniversite BESYO başvuru tarihleri.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları YKS sınavının yanında özel yetenek sınavı ile öğrenci almakta. YKS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebiliyor. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihlerinde yapacaklar. 2 yıllık BESYO bölümleri için taban puanları da örnek kılavuzda yer almıştı. BESYO 2020 taban tavan punları, kontenjanları ve BESYO kayıt tarihleri açıklandı.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 240,67491 / başarı sırası 612552
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 243,12047 / başarı sırası 589387
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Antrenörlük Eğitimi 2019 YKS en küçük puan 283,87878 / başarı sırası 306632
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 en küçük puan 315,05403 / başarı sırası 182698
Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 268,25835 / başarı sırası 394545
Rekreasyon 2019 YKS en küçük puan 244,80896 / başarı sırası 573747
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Antrenörlük Eğitimi 2019 YKS en küçük puan 263,68269 / başarı sırası 424878
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 YKS en küçük puan 309,80878 / başarı sırası 199684