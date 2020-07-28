  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra EA puanı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü taban puanları, kontenjanları ve BESYO başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yani BESYO bölümlerine girmek isteyen adaylar BESYO taban puanları belli oldu mu? Üniversitelerin BESYO taban puanları 2020 kaç? Sorularını sormakta. İşte 2020 BESYO taban puanları ile Üniversite BESYO başvuru tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:56:00 - 2020-07-28 15:57:59
BESYO 2020 taban puanları Üniversite BESYO başvuru tarihleri

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları YKS sınavının yanında özel yetenek sınavı ile öğrenci almakta. YKS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebiliyor. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihlerinde yapacaklar. 2 yıllık BESYO bölümleri için taban puanları da örnek kılavuzda yer almıştı. BESYO 2020 taban tavan punları, kontenjanları ve BESYO kayıt tarihleri açıklandı. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 240,67491 / başarı sırası 612552

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 243,12047 / başarı sırası 589387

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Antrenörlük Eğitimi 2019 YKS en küçük puan 283,87878 / başarı sırası 306632

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 en küçük puan 315,05403 / başarı sırası 182698

Spor Yöneticiliği 2019 YKS en küçük puan 268,25835 / başarı sırası 394545

Rekreasyon 2019 YKS en küçük puan 244,80896 / başarı sırası 573747

UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Antrenörlük Eğitimi 2019 YKS en küçük puan 263,68269 / başarı sırası 424878

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 YKS en küçük puan 309,80878 / başarı sırası 199684

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020

Eğitim

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020

Eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı