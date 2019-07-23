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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

23 Temmuz 2019 Salı 15:33
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0670900,71
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0608540,67
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0467660,64
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF0,0646890,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0941100,62
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0131860,14
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0330960,26
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0387270,14
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF0,0179810,88
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0121340,77
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0120640,63
Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF0,0181870,49
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0325720,44
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0132410,85
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0163840,70
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0201410,66
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0119970,38
Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0162640,38
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0271960,20
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0198030,07
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0616050,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0414730,07
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0552260,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0601470,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:33
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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