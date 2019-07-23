BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,060854 0,67 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046766 0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF 0,064689 0,63 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094110 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013186 0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,033096 0,26 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038727 0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,017981 0,88 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012134 0,77 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,012064 0,63 Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF 0,018187 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032572 0,44 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,013241 0,85 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,016384 0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020141 0,66 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,011997 0,38 Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016264 0,38 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,027196 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019803 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,061605 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,041473 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,055226 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,060147 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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