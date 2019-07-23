BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar23 Temmuz 2019 Salı 15:33
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067090
|0,71
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,060854
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046766
|0,64
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF
|0,064689
|0,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,094110
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013186
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033096
|0,26
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038727
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF
|0,017981
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012134
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,012064
|0,63
|Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,018187
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,032572
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,013241
|0,85
|Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF
|0,016384
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020141
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,011997
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,016264
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,027196
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,019803
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,061605
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,041473
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,055226
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,060147
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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