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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:02:01 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0914810,28
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0413110,25
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1225100,24
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1390590,24
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0947820,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0202031,00
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0172620,52
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0286933,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0808493,25
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1266043,22
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0767043,20
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1646193,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0255972,12
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0149232,00
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0775581,93
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0426941,72
VEM Dinamik Değişken EYF0,0705091,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0562242,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0394922,22
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0333722,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0232262,16
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0351191,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0698640,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0714880,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0659350,03
HEM Para Piyasası EYF0,0242580,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0739310,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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