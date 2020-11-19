BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091481
|0,28
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041311
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122510
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,139059
|0,24
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094782
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020203
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017262
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028693
|3,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,080849
|3,25
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,126604
|3,22
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,076704
|3,20
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,164619
|3,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025597
|2,12
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,014923
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,077558
|1,93
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,042694
|1,72
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,070509
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,056224
|2,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039492
|2,22
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033372
|2,17
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023226
|2,16
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,035119
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069864
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071488
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065935
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024258
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073931
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)