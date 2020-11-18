BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095456
|0,85
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092110
|0,81
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,073591
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054478
|0,49
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073539
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048902
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042638
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032356
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074080
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014588
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,124502
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,176080
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028727
|0,82
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026275
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013108
|0,04
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026460
|0,03
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028625
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030582
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049006
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050916
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049084
|0,59
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047995
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071464
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069840
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025191
|0,04
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065913
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070022
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)