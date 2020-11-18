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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:31:29 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0954560,85
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0921100,81
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0735910,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0544780,49
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0735390,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0489021,99
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0426381,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0323560,81
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0740800,44
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0145880,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1245020,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1760800,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0287270,82
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0262750,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0131080,04
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0264600,03
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0286250,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0305820,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0490060,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0509160,59
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0490840,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0479950,58
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0714640,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0698400,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0251910,04
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0659130,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0700220,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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