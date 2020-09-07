BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085445
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088509
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,050186
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,083366
|0,18
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,069170
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018099
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015999
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035382
|1,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056128
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025545
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023920
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041350
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018385
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067142
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026110
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053057
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,073442
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030805
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043822
|1,23
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028129
|0,71
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019533
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015904
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016077
|0,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030063
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049957
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048304
|0,48
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015222
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069955
|0,08
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068371
|0,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062488
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067549
|0,08
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069224
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)