BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033889
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020603
|0,11
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051702
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036030
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030459
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033878
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059212
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037324
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040771
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063809
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041227
|0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023657
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019982
|0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019531
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030740
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043718
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025484
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025240
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017579
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067500
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068480
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026956
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029870
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061772
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)