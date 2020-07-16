  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:44:13 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033889 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020603 0,11
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051702 0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036030 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030459 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033878 0,44
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059212 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037324 0,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040771 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063809 0,82
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041227 0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023657 0,35
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019982 0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019531 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030740 0,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043718 0,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025484 0,40
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025240 0,32
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017579 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067500 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068480 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026956 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029870 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061772 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı