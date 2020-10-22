  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:00:59 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079818 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,073760 0,20
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020227 0,19
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050851 0,19
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068660 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019393 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069266 1,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,074464 0,22
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031686 0,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134017 0,19
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029451 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019762 0,40
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019374 0,39
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019637 0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020018 0,37
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019618 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051251 0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036013 0,67
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026720 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016730 0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021205 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070831 0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069225 0,05
VEM Para Piyasası EYF 0,065888 0,05
ZEM Para Piyasası EYF 0,026663 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030586 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay