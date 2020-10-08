BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089596
|0,70
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092745
|0,67
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073027
|0,65
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,051198
|0,62
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069266
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016716
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018791
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,038452
|1,45
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044834
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,096004
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037072
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071453
|0,90
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019343
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014739
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,118364
|0,51
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,093824
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028807
|0,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025643
|0,28
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019256
|0,27
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030705
|0,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021316
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070592
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068872
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026571
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023957
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063038
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)