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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:11:33 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089596 0,70
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092745 0,67
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073027 0,65
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051198 0,62
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069266 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016716 0,41
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018791 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,038452 1,45
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044834 0,57
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096004 0,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037072 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071453 0,90
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019343 0,81
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014739 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,118364 0,51
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,093824 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028807 0,99
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025643 0,28
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019256 0,27
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030705 0,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021316 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070592 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068872 0,04
ZEM Para Piyasası EYF 0,026571 0,04
HEM Para Piyasası EYF 0,023957 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063038 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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