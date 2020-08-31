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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:39:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0840280,55
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0871380,53
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,0107470,40
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0724140,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0673130,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0158970,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0374441,08
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0433720,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0186990,52
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0179100,47
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0186040,46
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0177730,45
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0190490,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0131390,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491840,48
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0300720,43
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0510130,41
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0489240,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0159550,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0690840,10
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0262810,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0681120,10
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0649500,10
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236990,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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