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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:37:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047925 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060122 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071055 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072561 0,57
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041348 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018810 0,90
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018952 0,80
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019146 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018032 0,78
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017858 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013456 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024571 0,09
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068115 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069693 0,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072061 0,08
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023659 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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