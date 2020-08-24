BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047925
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060122
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,071055
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072561
|0,57
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041348
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018810
|0,90
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018952
|0,80
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019146
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018032
|0,78
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017858
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013456
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024571
|0,09
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068115
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069693
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072061
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023659
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)