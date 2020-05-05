BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072559
|0,93
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075470
|0,88
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,061596
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,074948
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,042805
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030149
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016949
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,019220
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,072432
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,028358
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,065322
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025284
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021922
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070524
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029440
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068193
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066642
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)