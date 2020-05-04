BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,057898
|0,76
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,080009
|0,73
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,115691
|0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074455
|0,61
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042904
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014691
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016745
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035602
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,037739
|0,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047294
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,093805
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,135115
|0,89
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,075130
|0,84
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026359
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039041
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013327
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018475
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012533
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024169
|0,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027708
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025059
|0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040271
|0,56
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039438
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041348
|0,55
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041082
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029431
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065896
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066499
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021915
|0,10
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067490
|0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)