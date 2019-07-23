BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,032986 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,017214 -0,35 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,060455 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF 0,018957 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF 0,029719 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015051 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,043747 -1,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,057889 -0,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,121308 -0,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019816 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,022124 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,024622 -0,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016349 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015265 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. İki.Değ. EYF 0,024732 -0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015216 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,022831 -0,14 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015949 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF 0,010031 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029176 -0,16 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,025608 -0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016974 -0,10 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,017223 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,029023 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.