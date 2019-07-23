0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

23 Temmuz 2019 Salı 15:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,032986-0,54
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,017214-0,35
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,060455-0,27
MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF0,018957-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF0,029719-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,015051-0,14
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,043747-1,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,057889-0,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,121308-0,82
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,019816-0,81
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,022124-0,78
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,024622-0,77
NN Hay. Em. Katkı EYF0,016349-0,71
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015265-0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. İki.Değ. EYF0,024732-0,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,015216-0,64
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,022831-0,14
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015949-0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,010031-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,029176-0,16
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,025608-0,14
NN Hay. Em. Altın EYF0,016974-0,10
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,017223-0,10
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,029023-0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:34
  1. fonlar
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bulut’un Basın Bayramı kutlaması
    1. Başkan Bulut’un Basın Bayramı kutlaması
    2. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
    3. İngiltere'de İşçi Partisi lideri..
    4. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris..
    5. Antalya'da dere kenarında kadın cesedi..
    6. Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler..
    7. Rektör Savaş ‘Basın Bayramı’nı kutladı
    8. TCMB döviz kurları
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Kaymakam Çaykara’yı heyecanlandıran..
    11. Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası
    12. Bingöl’de 17metruk ve 25kaçak yapı..
    13. İbrahim Amadou kimdir nereli ve kaç..
    14. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    15. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    16. Genetik mutasyon insanlarda kalp krizi..
    17. Sadir Durmaz: Devletimiz bu yaraları..
    18. Silahla yaralamaya 2 gözaltı
    19. Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi İl..
    20. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu..
    21. Turizme kazandırılacak tarihi konak..
    22. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    23. AGC’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    25. Görme Engelliler Judo Avrupa..
    26. Soyer: “Ekmeği büyüten demokrasidir”
    27. TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl..
    28. Safranbolu tarihi çarşıya yangın..
    29. Başkan Kılca: "Konya Basını önemli bir..
    30. Balıkesir'de "şezlong" kavgası: 1 ölü,..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi