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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:44:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,024956-0,08
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,071546-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020003-0,96
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017172-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,072140-3,59
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,044124-3,12
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,027779-3,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,078306-2,94
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022717-2,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025066-1,92
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,014630-1,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,076088-1,69
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019370-1,59
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,028861-1,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,032662-1,65
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,022735-1,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,038634-1,59
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,054993-1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026928-1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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