BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048420
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076728
|-0,01
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076773
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033729
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059023
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063757
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019974
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,018234
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024961
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)