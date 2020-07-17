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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:09:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048420 -0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076728 -0,01
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076773 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,44
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059023 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063757 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019974 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,018234 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024961 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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