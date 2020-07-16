BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102603
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076835
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040979
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117237
|-0,19
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034349
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018068
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015592
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038638
|-2,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089539
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025756
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021122
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081585
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,148230
|-2,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,103551
|-2,25
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082605
|-2,24
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027828
|-2,17
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019024
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029040
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020167
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027224
|-0,17
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025803
|-0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032595
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,013120
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025832
|-0,38
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038958
|-0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041525
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041064
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)