  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:44:03 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102603 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076835 -0,19
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040979 -0,19
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117237 -0,19
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034349 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018068 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015592 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038638 -2,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089539 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025756 -0,69
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021122 -0,65
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081585 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148230 -2,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103551 -2,25
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082605 -2,24
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027828 -2,17
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019024 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029040 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020167 -0,42
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027224 -0,17
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025803 -0,17
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032595 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013120 -0,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025832 -0,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038958 -0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041525 -0,37
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041064 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı