BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118770
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117504
|-0,16
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103793
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,060842
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012202
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038353
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020006
|-0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020109
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,022653
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,040963
|-0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,078885
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025008
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)