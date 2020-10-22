  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:00:48 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069623 -0,44
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096279 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063871 -0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073231 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017009 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039515 -0,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100483 -0,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043053 -0,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026355 -0,10
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045529 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020038 -1,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023738 -0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071429 -0,66
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019288 -0,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028504 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028794 -0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026586 -0,23
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032063 -0,09
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022263 -0,09
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029414 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047467 -0,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049954 -0,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031285 -0,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055554 -0,34
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015792 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay