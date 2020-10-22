BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056479
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069623
|-0,44
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096279
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063871
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073231
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017009
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039515
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100483
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043053
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026355
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045529
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020038
|-1,91
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023738
|-0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071429
|-0,66
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,019288
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028504
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028794
|-0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026586
|-0,23
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032063
|-0,09
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022263
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029414
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047467
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049954
|-0,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031285
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055554
|-0,34
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015792
|-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)