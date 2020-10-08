BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068522
|-0,37
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020200
|-0,36
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052140
|-0,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020571
|-0,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030283
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041089
|-0,83
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,061545
|-0,52
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128082
|-0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105297
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,063139
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019453
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019236
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019156
|-0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018453
|-0,80
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019158
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033911
|-0,16
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048261
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026268
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049304
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048219
|-0,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030615
|-0,42
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054366
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050883
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)