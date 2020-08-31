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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:39:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064508 -0,16
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125647 -0,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082267 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012740 -0,13
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109782 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018081 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076123 -1,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076135 -1,01
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,064541 -0,81
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122049 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,138269 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026114 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016795 -0,62
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018078 -0,51
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010657 -0,46
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013325 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028376 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019700 -0,56
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015964 -0,54
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018947 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044240 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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