BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,064508
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,125647
|-0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082267
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012740
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109782
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018081
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076123
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076135
|-1,01
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,064541
|-0,81
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,122049
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,138269
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026114
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016795
|-0,62
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018078
|-0,51
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010657
|-0,46
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013325
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028376
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019700
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015964
|-0,54
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018947
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044240
|-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)