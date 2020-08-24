  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:37:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081931 -0,96
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085000 -0,95
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048132 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,087683 -0,76
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046825 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018074 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015732 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036102 -2,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036639 -1,70
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027261 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024574 -1,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020077 -1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018394 -1,68
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026186 -1,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,095449 -0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068079 -0,77
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020220 -0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019530 -0,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028136 -0,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043963 -0,77
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026181 -0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030881 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014806 -1,29
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029202 -1,29
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046364 -1,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046925 -1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048548 -1,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Dünya

Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı ha..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı