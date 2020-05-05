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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:38:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112043 -0,51
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113254 -0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076076 -0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098958 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074141 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016561 -1,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014610 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034060 -4,33
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030221 -2,90
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022525 -2,45
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023479 -2,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120614 -2,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016904 -2,11
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029523 -1,75
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081546 -1,72
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073910 -1,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,092283 -1,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016173 -2,77
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023273 -2,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034502 -2,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024221 -2,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029318 -1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037730 -0,10
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025263 -0,08
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012753 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042824 -0,08
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044400 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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