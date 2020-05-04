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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:59:00 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030117 -4,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073692 -1,96
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,060508 -0,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031697 -0,76
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024048 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022519 -1,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059537 -1,01
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023444 -0,93
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047062 -0,83
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072609 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023931 -1,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016634 -1,57
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024890 -0,54
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029673 -0,53
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024103 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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