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Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı etkisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı etkisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, alerjik hastalıkların sıklığının son yıllarda giderek arttığın belirtti. Doç. Dr. Yıldırım, “Bu günümüzde modern tıp açısından ciddi bir sağlık sorunu dur, sıklığı yetişkinlerde yüzde 10 ile 30 çocuklarda yüzde 40 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Alerji semptomları hastaların yaşam kalitesini, uyku kalitesini, duygu durumunu, öğrenme başarısını ve Akademik başarısını etkilemektedir” dedi.


Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Alerji tedavisinde günümüzde alerjenden korunmanın dışında alerji ilaçları ile yapıldığını ancak bu ilaçların istenmeyen bazı yan etkileri bulunduğunu söz konusu yan etkilerin kişinin yaşam kalitesini etkileyebildiğini anlatarak, “Bu durum araştırmacıları yeni yöntemler bulmaya yöneltmiş. Beslenmenin alerji ile yüksek oranda birliktelik gösterdiği saptanmış. Beslenmeye eklenen probiyotik takviyesinin anti inflamatuvar yanıt oluşturarak alerji sıklığını azalttığı gösterilmiş, yine probiyotiklerin kullanılması alerjik rinit hastalarında dengeli bir bağırsak florası oluşturmasına katkıda bulunarak solunan ve besinler ile alınan gıdalardaki alerjiye verilen tepkinin azalmasını sağlamıştır. Bağırsak florası üzerine etkileri ve alerjik Yanıtı azaltması sebebiyle probiyotikler modern bir tedavi yöntemi olup alerjiyi önlemek ve tedavi etmek için güncel bir yöntemdir. Probiyotiklere ek olarak gıdalardaki şeker miktarının veya şekerli gıdaların fazla tüketilmesinin alerjik rinit sıklığını artırdığı gösterilmiş, yine işlenmiş unlu mamüllerin fazla tüketilmesinin alerji sıklığını belirgin şekilde artırdığı gösterilmiştir.Özellikle tahıllardaki gulutenin alerji de belirgin rol aldığı gösterilmiş” diye konuştu.


Yine beslenmedeki işlenmiş hazır gıdaların, tahılların şekerlerin azaltılması veya kesilmesi vücudun inflamatuvar yanıtlarında azalmalar sağlayarak belirgin bir alerji kontrolü sağladığını kaydeden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım, “Alerji yapan nedenin deri testi ile saptanmasından sonra Bu kişinin hayatında bir takım değişiklikler yapmak gerekebilir, ev ortamının düzenlenmesi, Çalışma ortamının ve kıyafetlerin düzenlenmesi ve elbette beslenmesinin düzenlenmesi gibi. Alerjiden korunmak da bir tedavi yöntemidir, korunma ve beslenme önlemlerini almamızı rağmen hala alerjik şikayetleri devam eden hastalarda ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için başka tedavi araçları devreye girmektedir.Örneğin bunlardan bir tanesi Fototerapi,fototerapi ile burun etleri Işın vasıtası ile yakılarak burun içerisindeki alerjik reaksiyon azaltılmaktadır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
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