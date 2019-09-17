Beslenme çantasına neler konulmalı? Pratik beslenme tarifleri

Okulların açılmasıyla birlikte anneler her gün evlatlarının beslenme çantalarına hangi yiyecekleri koymaları konusunda kara kara düşünmeye başladı. Peki, çocukların sağlıklı gelişimi için beslenme çantalarına hangi gıdalar konulmalı?

Kahvaltı çok önemli

Öncelikle çocuğunuz okula gitmeden önce mutlaka evde kahvaltı yapmalıdır. Kahvaltı çocuğun daha enerjik olmasını ve okulda konsantrasyon sorunları yaşamamasını sağlar. Evlatlarınız kahvaltısında alerjileri yoksa mutlaka bir haşlanmış yumurta bulunmalı. Doyurucu ve besleyici bir kahvaltının ardından beslenme çantaları buna göre hazırlanmalı. Alacağınız bir termos sayesinde çocuklarınızın beslenme çantalarına çorba ekleyebilirsiniz. Ayrıca beslenme çantasında ara öğünler için meyve, süt ve kuruyemişlerde mutlaka bulunmalı...

Karar sizin

Evlatlarınızın beslenme çantasına dilerseniz kahvaltılık dilerseniz evde yaptığınız dökülmeyecek, bozulmayacak yemeklerden koyabilirsiniz.

İşte, beslenme çantası için pratik tarif!

Tuzlu muffin nasıl yapılır? Tuzlu muffin tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

3 adet rendelenmiş patates

50 gram beyaz peynir

1,5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

Baharat

Tuz

Öncelikle yumurta ve sıvıyağı karıştırarak işe başlayın.

Ardından un hariç tüm malzemeleri karışıma ekleyin.

Unu ölçülü eklemeye özen gösterin.

Şayet un yetersiz gelirse yarım bardak kadar daha un daha ilave edebilirsiniz.

Ardından kıvam alan hamuru muffin kalıplarına yerleştirin.

180 derecelik fırında muffinleri yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Afiyet olsun.