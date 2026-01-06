Beslemeler! Haydutlar kaçıncı sırada? Endeksiniz gözünüze girsin

BUĞRA KARDAN MUHAMMET KUTLU

Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yargının siyasallaştığını öne süren ve “Türkiye’nin üstündeki ülkelerde Angola var” diyerek ülkemizde adalet olmadığı algısını oluşturmaya çalışan muhalefet ve medyası bir kez daha faka bastı. Her yıl masabaşı araştırmalarla hazırlanan “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde ülkemizin üçüncü dünya ülkelerinin altında gösterilmesini fırsat bilerek hükümeti hedef alan ve “adaletin, güvenin olmadığı yere sermaye gitmez” yalanını dillendiren fondaş medya ile güdümlü siyasetçilerin tezleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yatak odasından kaçıran ABD’nin eşkıyalığıyla çöktü.

AMERİKA VE İSRAİL EL ÜSTÜNDE

Bağımsız bir ülkenin seçilmiş meşru devlet başkanını haydutvari yöntemlerle kaçıran ABD ile Gazze’de Filistinlilere yönelik sistematik bir soykırıma imza atan İsrail’in genellikle “adalet” istatistiklerinde üst sıralarda yer alması, fondaş medyanın referans aldığı araştırmaların güvenirliliğini tartışmaya açarken, yapılan kirli manipülasyonu deşifre etti. World Justice Project (WJP)’in 2025 raporuna göre “adaletin beşiği” olarak lanse edilen haydut devlet ABD, 143 ülke arasında 27. sırada yer alırken, Angola’nın bile gerisinde gösterilen Türkiye’nin 118. sırada bulunması, düzmece verilere sarılan muhalefet mensuplarının ve mütareke medyasının nasıl Batı’nın maşası olduğunu ortaya koydu. Yıllardır Karar, Birgün, Sözcü ve Cumhuriyet gibi besleme gazeteler ile bazı muhalif siyasetçilerin köpürttüğü yargı raporlarını gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Endeksiniz gözünüze girsin” görüşünde birleşti.

EZİKLER, YALANLARA ALET OLUYOR

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin hukuk sistemini karalayan, kötüleyen iki kesim var. İlk kesim, ezik olup ülkenin iyileşen karnelerini idrak edemez. İkinci kesim de beşinci kol faaliyeti yürütmektedir. Bu ikinci kesim, çok tehlikeli olup sahibinin sesidir. Amerika’nın her çirkin girişimini överek anlatır. Trump’ın Venezuela’ya müdahalesinden dahi memnun olur. Türkiye’yi ise yerden yere vurur. Karşımızda Venezuela’da sergilenen vandallığı görmeyenler var. ‘Adalette Angola’dan geriyiz’ diye bas bas bağırmak, yargı görevlilerimize hatta dedelerimize ve atalarımıza yapılan hakarettir. Tarihte devletlerimiz, düşman ülkeleri tek tek yenmiştirler ama imparatorlarına kötü muamelede bulunmamıştırlar. İmparatorların milletlerine verdiği kıymetten dolayı onur kırıcı bir adım atmamıştırlar. Peki ya Amerikalılar öyle midir? Bir ülkenin meşru başkanını evinden alıp kelepçelemekte sakınca görmemektedirler. Hukuk kurallarını, ahlâk ilkelerini alenen ihlal etmektedirler. Ne hikmetse bizim ezikler ve beşinci kol faaliyeti yürütenler bu haydutluğa ses çıkarmamakta. Ancak Türkiye’de vurgun yapanlar, kara para aklayanlar, rüşvet alanlar, uyuşturucu kullanımını teşvik edenlere operasyon yapılınca kıyameti koparmaktadırlar. Emperyalistlerin darbelerine çıt çıkarmazken ülkemizde adaleti temin etmeye çalışanlara kükremekten geri durmamaktadırlar. Nihayetinde hukukumuz eskiye oranla çok daha iyi durumdadır, çok daha güvenilirdir. Öbür yandan ‘Adaletin olmadığı yere yatırım gelir mi’ şikâyetlerine tanıklık edilmektedir. Bu şikâyetlerde bulunanlar, Türkiye’nin 2002’den bu yana ne kadar yatırım çektiğine bir bakmalıdırlar. Nihayetinde emniyetli, itibarlı ülkeye yatırım gelmektedir. Ezcümle hakikat başkadır. Türkiye adildir. Hakkın yanındadır, dünyayı adil olmaya davet etmektedir. Venezuela Devlet Başkanı’nı yatağından alıp haydutça yargıladığı maskaralığını yapan ABD ise zalimdir.”

AMERİKA FAŞO KÖY AĞASI GİBİ

Emekli Konsolos Vahit Özdemir ise şunları söyledi: “Amerika’nın yaptığı insanlık dışı, kabul edilemez bir olay. Bir süper güç gibi değil, acımasız köy ağası gibi davranıyor. Gittiği yerde kan akıtıyor. Bunu Vietnam’da, Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta gördük. Şimdi de aynısını Maduro’ya yaptılar. Koluna iki tane ajan girmiş tavuk hırsızı gibi adamı mahkemeye götürüyorlar, uçağa bindiriyorlar, Bu pervasızlık çok kaygı verici. Dolayısıyla dünyanın geleceği karanlık. Trump belli ki diğer Latin Amerika ülkelerine de çökecek. Batı’yı ve ABD’yi demokrasi kutbu gibi gören bizim çevreler var. Sigara dumanı kadar ağırlığı olmayan yarı aydınlar. Viskisini içer, purosunu içer, işte kendine göre bir şeyler yapmaya çalışır. Bizde gerçek anlamda bir aydın tabaka da yok. Yani aydın sınıf da yok. Her devrin adamı bunlar. Güce eğilen, Ankara’daki Amerikan Büyükelçisinin sabah kahvaltısına, akşam yemeğine katılan isimler. Adam gidiyor orada bir kahvaltı için, bir viski için, bir akşam yemeği için kendini ve ülkesini satıyor. Ya bunlar öyle insanlar.”

