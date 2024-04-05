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Medya Besleme Medya’dan Tuzla’nın Şadi Başkanına alçak iftira
Medya

Besleme Medya’dan Tuzla’nın Şadi Başkanına alçak iftira

Yeniakit Publisher
2024-04-05 12:34:00 - 2024-04-05 12:35:59
Besleme Medya’dan Tuzla’nın Şadi Başkanına alçak iftira

CHP yandaş medya, ihale platformu EKAP’ta yayımlanan ve 15 Mart 2024 tarihinde Tuzla Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihaleyi sanki mazbata töreninden sonra yapılmış gibi ilan ederek AK Parti'nin giderayak büyük bir vurgun yaptığı algısını oluşturarak eski belediye başkanı başkan Şadi Yazıcı’ya iftira attı.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Yalanı meslek edinen ve algı operasyonu üzerinden seçimde göstermelik bir başarı elde eden CHP ve aveneleri şimdi de Tuzla Belediyesi eski Başkanı Şadi Yazıcı’ya iftira atarak büyük bir alçaklığa imza attı. Sandığa gitmeyen seçmen yüzünden AK Parti'nin kalesi konumundaki çok sayıda ilçeyi kazanan CHP'liler geçmişte yapılan ihaleleri sanki mazbata töreninden sonra yapıldığını iddia ederek benzeri görülmemiş rezalet örneği sergilediler. İhale platformu EKAP’ta yayımlanan ve 15 Mart 2024 tarihinde Tuzla Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihaleyi sanki mazbata töreninden sonra yapılmış gibi ilan ederek AK Parti'nin giderayak büyük bir vurgun yaptığı iftirası attılar. Gerçekte ise ‘Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün’ “2024 yılı park yapımı, park revizyonu, saha yapımı ve revizyon işleri, fidanlık muhtelif malzeme alımı” başlığıyla EKAP’ta yayımlanan ilanda ihale tarihinin 15 Mart olduğu ortay çıktı. Daha başkanlık koltuğuna oturur oturmaz iftira siyaseti yapmaları malum zihniyetin yalanla nasıl hemhal olduğunu gözler önüne serdi.

CHP MEDYASI İFTİRAYA ÇANAK TUTTU

CHP’nin her iftirasını çarşaf çarşaf manşet yaparak iftiraya ortak olan medyası ise yalana çanak tuttu. Cumhuriyet gazetesi CHP’nin iftirasını “mazbata fırsatçılığı” manşetten vererek ‘ceketini para dolduran’ karikatür yayımlarken Sözcü gazetesi ise “AKP’li başkan kaybettiği seçimden sonra yandaşa 62 milyonluk ihale vermiş” başlığıyla verdiği haberde iftirayı dillendirmeye devam etti.

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