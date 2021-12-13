Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı.

Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı. Kazancı yaptığı açıklamada, "Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız"

Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak. Bruno Pinheiro da gündemde. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Farke ile anlaşamadık. Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti." diye konuştu.