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Spor Beşiktaş'tan Talisca'ya sert tepki
Spor

Beşiktaş'tan Talisca'ya sert tepki

Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, siyah beyazlılara transfere gündemde olan Anderson Talisca'ya sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:18:00 -

Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, özel açıklamalarda bulundu. Ortacizgi'ye konuşan Erol Kaynar, Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşımlar için sert tepki gösterirken Dorukhan Toköz ile yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında da konuştu.

Anderson Talisca'nın taraftarı yanlış yönlendirdiğini dile getiren Erol Kaynar; "Talisca, kendine prim yaptırmaya çalışıyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Kendi kendine bir şeyler yazıp çiziyor. Bu durum şahsen hiç hoşuma gitmiyor. Taraftarı da yanlış yönlendiriyor. Üzülüyorum" dedi.

"Beşiktaş doğru yolda"

Sergen Yalçın'ın 1-2 takviye isteyebileceğini söyleyen Kaynar; "Beşiktaş, iyi gidiyor. Kadro olarak da derinliğimiz var. Ocak ayında belki hocamız 1-2 takviye isteyebilir. O zaman ona bakılır. Hem 11 oynayan hem de daha sonradan oyuna giren oyuncuların performansları bizi de hocayı da mutlu ediyor. Beşiktaş, doğru bir yolda. Daha iyi olacağız." dedi.

Dorukhan artık karar vermeli

Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri hakkında ise Erol Kaynar; "Dorukhan ile görüşmeler devam ediyor. Kararı başkan verecektir. Dorukhan'a gerekli teklifler yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz. Bunun için doğru değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah doğruyu bulur" dedi.

Çin'den açıklama

| Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var...

Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında ''Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'' yorumu yapıldı.

Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.

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