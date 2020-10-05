Beşiktaş’tan Serdar Aziz atağı
Lige kötü başlayan ve defans düzenini halen kuramayan Beşiktaş, stoper Serdar Aziz’i gözüne kestirdi.
Şampiyonluk hedefleyen ve transferde ses getirecek hamleler yapan Fenerbahçe, stoper oyuncusu Serdar Aziz ile yollarını ayırmak istiyor.
Bir türlü istenileni veremeyen Serdar Aziz son maçta kadroya dahil edilmemişti. Tecrübeli savunma futbolcusu Fenerbahçe ile resmen ayrılığın eşiğine geldi.
Serdar Aziz ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini ancak oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında takıma katmak istediklerini ilettiler.
Serdar Aziz’in Beşiktaş ile görüşmesi bekleniyor.