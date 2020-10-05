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Spor Beşiktaş’tan Serdar Aziz atağı
Spor

Beşiktaş’tan Serdar Aziz atağı

Lige kötü başlayan ve defans düzenini halen kuramayan Beşiktaş, stoper Serdar Aziz’i gözüne kestirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:00:00 -
Beşiktaş’tan Serdar Aziz atağı

Şampiyonluk hedefleyen ve transferde ses getirecek hamleler yapan Fenerbahçe, stoper oyuncusu Serdar Aziz ile yollarını ayırmak istiyor.

Bir türlü istenileni veremeyen Serdar Aziz son maçta kadroya dahil edilmemişti. Tecrübeli savunma futbolcusu Fenerbahçe ile resmen ayrılığın eşiğine geldi.

Serdar Aziz ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini ancak oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında takıma katmak istediklerini ilettiler.

Serdar Aziz’in Beşiktaş ile görüşmesi bekleniyor.

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