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Spor Beşiktaş'tan Romain Saiss paylaşımı
Spor

Beşiktaş'tan Romain Saiss paylaşımı

Katar'daki Dünya Kupası, yarı finali için Portekiz ve Fas arasındaki karşılaşmada sakatlanan Romain Saiss için takımı Beşiktaş bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 21:22:00 -
Beşiktaş'tan Romain Saiss paylaşımı

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Saiss için Beşiktaş, paylaşımda bulundu.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Portekiz ile karşılaştı.

Al Thumama Stadı'nda oynanan müsabakayı Fas, En Nesyri'nin attığı golle 1-0 galip tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Saiss için kulübü Beşiktaş paylaşımda bulundu.

Siyah-Beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Portekiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan futbolcumuz Romain Saiss’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fas’ın yarı finale kadar yükselmesinde büyük emeği olan Saiss’in bir an önce sahalara dönmesini diliyoruz."

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