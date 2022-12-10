Beşiktaş'tan Romain Saiss paylaşımı
Katar'daki Dünya Kupası, yarı finali için Portekiz ve Fas arasındaki karşılaşmada sakatlanan Romain Saiss için takımı Beşiktaş bir mesaj paylaştı.
Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Saiss için Beşiktaş, paylaşımda bulundu.
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Portekiz ile karşılaştı.
Al Thumama Stadı'nda oynanan müsabakayı Fas, En Nesyri'nin attığı golle 1-0 galip tamamladı ve yarı finale yükseldi.
Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Saiss için kulübü Beşiktaş paylaşımda bulundu.
Siyah-Beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Portekiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan futbolcumuz Romain Saiss’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fas’ın yarı finale kadar yükselmesinde büyük emeği olan Saiss’in bir an önce sahalara dönmesini diliyoruz."