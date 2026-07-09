Beşiktaş'tan resmi açıklama! Salih Özcan için 3+1 yıllık imza
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Beşiktaş, serbest statüde bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında milli futbolcu Salih Özcan’ı renklerine bağladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”