  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehter marşı ile ağlatmaya devam: Türkiye köklerine dönüyor, akıllara Bekir Coşkun geliyor Ataklı yine atak geçirdi! Bahçe: Rahatsız olmuş çapsız zevzek! CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti! Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması! MSB'dan CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi 12 yıllık uranyum düğümü çözüldü! Avustralya ile Hindistan’dan nükleer enerji adımı İhracat 278 milyar dolara dayandı Rekora doymuyor
Spor Beşiktaş'tan resmi açıklama! Salih Özcan için 3+1 yıllık imza
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Salih Özcan için 3+1 yıllık imza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Salih Özcan için 3+1 yıllık imza

Beşiktaş, serbest statüde bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında milli futbolcu Salih Özcan’ı renklerine bağladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

 

“Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama
Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama

Spor

Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama

Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı
Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

Spor

Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

Beşiktaş kaleye takviye yaptı! Doğan Alemdar 4 yıllık imzayı attı
Beşiktaş kaleye takviye yaptı! Doğan Alemdar 4 yıllık imzayı attı

Spor

Beşiktaş kaleye takviye yaptı! Doğan Alemdar 4 yıllık imzayı attı

Beşiktaş’ın yeni kalecisi Doğan Alemdar: Hedeflerim hayallerimden büyük
Beşiktaş’ın yeni kalecisi Doğan Alemdar: Hedeflerim hayallerimden büyük

Spor

Beşiktaş’ın yeni kalecisi Doğan Alemdar: Hedeflerim hayallerimden büyük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23