CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı

CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere esnaf ziyareti yaptıkları sırada hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Olcar akşam saatlerinde çarşı merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, beraberindeki heyetle birlikte Kadirli çarşı merkezinde esnaflarla bir araya geldiği sırada, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşli saldırıya uğradı. Saldırının seyir halindeki bir araçtan gerçekleştirildiği öğrenildi.

Saldırıda Belediye Başkanı Olcar ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Soruşturma açıldı

Saldırının henüz belirlenemeyen nedeniyle ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.