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Spor Beşiktaş'tan olay karar! Ahmet Nur Çebi'den ilk defa böylesi bir hamle...
Spor

Beşiktaş'tan olay karar! Ahmet Nur Çebi'den ilk defa böylesi bir hamle...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:17:00 -
Beşiktaş'tan olay karar! Ahmet Nur Çebi'den ilk defa böylesi bir hamle...

Süper Lig'den çekilen takımların tüm maçlarının sayılmaması gerektiğini savunan Beşiktaşlı yöneticiler söz konusu kararın verilmesi halinde lider olacaklarını söylüyor. Siyah-beyazlılar TFF'nin kararını hiçe sayarak şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı.

Süper Lig'den çekilen takımların tüm maçlarının sayılmaması gerektiğini savunan Beşiktaşlı yöneticiler söz konusu kararın verilmesi halinde lider olacaklarını söylüyor. Siyah-beyazlılar TFF'nin kararını hiçe sayarak şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı.

Süper Lig'de ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili başvurusuna 2 yıldır cevap verilmemesi üzerine yönetim kurulu kararıyla logosuna 5 yıldız eklemesinin ardından siyah-beyazlılardan da çarpıcı bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçının ardından şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı.

"TFF doğru kararı verse şampiyonduk"

Galatasaray ve Fenerbahçe'den de ikili averajda üstün olan Beşiktaş Kulübü, "Ligin en iyi takımı biziz." diyerek şampiyonluk organizasyonu düzenleme kararı aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay'ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık. Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız."

Kararın uygulanıp uygulanmayacağı belirsiz

Söz konusu kararın uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

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