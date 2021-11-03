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Spor Beşiktaş'tan Larin hamlesi
Spor

Beşiktaş'tan Larin hamlesi

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah beyazlılar, golcü futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 00:14:00 -
Beşiktaş'tan Larin hamlesi

Beşiktaş 'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yola devam etme planları yapılırken Kanadalı futbolcunun menajeri Mavromaras, yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edildi.

Mavromaras'ın hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisinde Vodafone Park'ta olacak ve Beşiktaş yönetimiyle burada bir görüşme yapacak.

26 yaşındaki futbolcuyla 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat yapmak isteyen Beşiktaş, Larin'in 2.5 milyon Euro isteği üzerinden pazarlık yapacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce önerdiği 1 milyon 750 bin Euro'yu bir miktar arttırıp Kanadalı futbolcunun menajeri Mavromaras'tan da isteklerini aşağı çekmesini talep edecek.

Cyle Larin hem kulübü hem de Kanada Milli Takımı'nda attığı gollerle 2021'in en golcü oyuncuları listesinde 7. sırada yer aldı.

Avrupa'nın önde gelen 20 ligi ve milli takımlarda baz alındığında, toplamda 28 gole imza atan 26 yaşındaki forvet, 30 golü bulunan Real Madridl'i Benzema ile Barcelona'nın yıldızı Depay'ı takip ediyor.

Larin'in Ronaldo ile arasında 5, Messi ile sadece 4 gol var. Listenin ilk sırasında Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı'nda toplam 43 gol atan Lewandowski yer alıyor.

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