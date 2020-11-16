Beşiktaş’tan koronavirüs açıklaması
Daha önce 8 pozitif vaka çıkan Beşiktaş Kulübü, yapılan son testlerde yeni vakaya rastlanmadığını duyurdu.
Beşiktaş takıma yapılan koronavirüs testlerinde yeni bir vakanın çıkmadığını açıkladı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklama:
Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK