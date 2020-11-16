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Spor Beşiktaş’tan koronavirüs açıklaması
Spor

Beşiktaş’tan koronavirüs açıklaması

Daha önce 8 pozitif vaka çıkan Beşiktaş Kulübü, yapılan son testlerde yeni vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:05:00 -
Beşiktaş’tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş takıma yapılan koronavirüs testlerinde yeni bir vakanın çıkmadığını açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklama:

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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