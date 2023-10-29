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Spor Beşiktaş'tan korkutan Aboubakar açıklaması! "Geceyi hastanede geçirdi"
Spor

Beşiktaş'tan korkutan Aboubakar açıklaması! "Geceyi hastanede geçirdi"

Yeniakit Publisher
2023-10-29 13:45:00 -
Beşiktaş'tan korkutan Aboubakar açıklaması! "Geceyi hastanede geçirdi"

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geçtiğimiz geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. İşte Aboubakar'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama.

Beşiktaş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlıklarının ardından Vincent Aboubakar'ın da karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Gelen bu açıklama sonrası başarılı futbolcunun sağlık durumu özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili kulüpten gelen ilk açıklama.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Vincent Aboubakar'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.

Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'da Gaziantep ile karşılaşacak.

 
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