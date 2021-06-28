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Spor Beşiktaş'tan iki dünya yıldızına yakın markaj
Spor

Beşiktaş'tan iki dünya yıldızına yakın markaj

Şampiyonlar Ligi’nde Aboubakar’ın yerini dolduracak bir isim arayan Beşiktaş, Diego Costa ve Hulk ikilisine yoğunlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:02:00 -
Beşiktaş'tan iki dünya yıldızına yakın markaj

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği ise Aboubakar'ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı...

Bu mevki için Beşiktaş'ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa... Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor.

Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro'dan alması halinde Brezilyalı'yı transfer etmeyi planlıyor.

Üçüncü aday ise Hatayspor'dan Mame Diouf... Ancak Kartal, Hatayspor'a 1.1 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemek istemiyor ve bu futbolcuya da "Bonservisini al, gel" mesajı verildi.

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Yorumlar

Dallı

OSASI KALMIŞ YABANCI ÜNLÜLERİN YERİNE YERLİ TOPÇULARIN İYİLERİ ALINIP HAVAYA DIŞA HALKIN DÖVİZLERİ GİTMEMELİ.YABANCI TOPÇULAR AZALMALI.BÖYLE GİDERSE YERLİ LİG DİYE DE BİRŞEY KALMAYACAK.
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teoman

ya kardeşim millet aç millet işsiz millet çoluğuna çocuğuna ekmek bulamıyor siz burada yok avrupa dan bilmem kaç milyon euro ya onu bakıyor bunu bakıyor diye haber yapıyorsunuz sonunda insanları sosyal patlama noktasına getireceksiniz daha düne kadar ekranlardan acun ılıcalı aracılığı ile para dilenen fenerbahçe şimdi milyon dolarlık futbolcu bakıyor futbol karın doyurmuyor fazla haber yapmasanız çok iyi olacak
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