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Spor Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!
Spor

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 19:43:00 - 2024-02-29 19:47:08
Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasına hakem olarak Halil Umut Meler atandı. Siyah beyazlılar, konu hakkında çarpıcı bir açıklama paylaşıldı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbinin hakemi Halil Umut Meler için çarpıcıbir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

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