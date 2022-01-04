Beşiktaş'tan Ghezzal kararı!

Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili isimlerinden olan Rachid Ghezzal için Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler için karar verildi. Yönetim, astronomik teklifler dışındaki teklifleri reddedecek.

Beşiktaş'ta geçen sezonki performansıyla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan, bu dönem de etkili futboluna karşın 2020-21’deki skor etkisinin uzağında kalan Rachid Ghezzal, buna rağmen özellikle Arap ülkelerinin gözdesi konumunda.

Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mücadele eden takımların radarında bulunan 29 yaşındaki sağ kanat için Beşiktaş cephesi ise devre arasında ayrılığa sıcak bakmıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasını 23 maçta giyen 29 yaşındaki Ghezzal, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.