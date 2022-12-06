Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

FIFA Dünya Kupası arasında Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile anlaşma zemini aranıyordu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sloven yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Miha Zajc'ın Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüştüğü ortaya çıktı.

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle formasını kaybetmişti.

Miguel Crespo, Willian Arao ve İsmail Yüksek'ten sonra dördüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'ın temsilcilerinden flaş bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile temasa geçti.

Öte yandan Beşiktaş'ın ise Miha Zajc'ı ocak ayında kadroya katmak istediği ve bunun öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Miha Zajc için nasıl bir tutum izleyeceği merak edilirken, başarılı futbolcuya İtalya'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı - lacivertli forma ile 12 resmi maça çıkan Zajc, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.