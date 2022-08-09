Beşiktaş’tan büyük bomba geliyor!

Barcelona’dan ayrılması beklenen Memphis Depay için Beşiktaş devreye girdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta gündem forvet. Hücum bölgesine Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun’u transfer eden siyah-beyazlılar, o bölge için 1 transfer daha yapmayı planlıyor.

Hücum hattı için gündeme gelen son isim ise Barcelona’nın 28 yaşındaki yıldız forveti Memphis Depay oldu.

Beşiktaş görüşmeye başladı

Barcelona'da maaş problemi nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan ve sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü Memphis Depay, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Transfer dönemine damga vuracak hamle için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

Menajer önerisiyle gündeme gelen Memphis Depay için görüşmeler başladı. Barcelona ile sözleşmesini feshederek boşa çıkması beklenen Hollandalı futbolcu için birçok kulüp teklif yapmayı bekliyor. Bu kulüplerden biri de Beşiktaş olacak.

Siyah beyazlılar, bu transfer için Atiba Hutcsinhon'ı devreye sokacak. Beşiktaş’ta Atiba dışında bir diğer koz da yeni golcü Hollandalı golcüsü Wout Weghorst olacak. Öyle ki başarılı santrfor, Depay ile çok yakın arkadaş. Atiba ise PSV döneminde Depay ile birlikte forma giymişti.

Barcelona'nın yeni transferi sonrası limit aşımı yapması, La Liga yönetimi tarafından uyarıldı.

Barça, bu uyarı sonrası takımda yüksek maaş alan Depay ve Aubameyang ikilisinden birisiyle yollarını ayırmak istiyor.

Menajerler tarafından kulüplere önerilen Memphis Depay için Galatsaray’ın teklifte bulunduğu ancak bu transfer için ısrarcı olmadığı iddia edilmişti.



