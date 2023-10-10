Beşiktaş’tan, Burak Yılmaz’ın geleceği hakkında açıklama geldi! İşte detaylar..
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz için flaş karar geldi.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz için flaş karar geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.