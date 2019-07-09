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Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasından:"Kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

09 Temmuz 2019 Salı 11:53
Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, kulübün ve grup şirketlerinin Türkiye Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:53
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Türkiye Bankalar Birliği

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